Iscrpljeni leže na asfaltu nakon teške noći: Jedna fotografija grčkih vatrogasaca postala je simbol borbe (Foto)

Iscrpljeni leže na asfaltu nakon teške noći: Jedna fotografija grčkih vatrogasaca postala je simbol borbe (Foto)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Do sada su poslata 34 hitna upozorenja putem sistema 112, a evakuacije su naložene na području Kefalonije, Zakintosa, Arte, Preveze, Vonice, Etolika, Soluna, Hiosa i Ahaje.

viralna fotografija grčkih vatrogasaca Izvor: Aris MESSINIS / AFP / Profimedia

Vatrogasci širom Grčke nastavili su protekle noći borbu sa vatrenom stihijom koja je aktivna na više lokacija širom zemlje. Borbu sa požarima otežavaju im visoke temperature, suša i olujni vjetrovi.

Na desetine građana je evakuisano, od koji su neki primljeni na bolničko liječenje. Prema posljednjim podacima grčke Vatrogasne službe, od jutros je u akciji gašenja angažovano ukupno 4.850 vatrogasaca.

Na Instagram stranici npress.gr objavljena je fotografija ovih heroja koji leže na asfaltu nakon teške intervencije gašenja požara u Hiosu.

"Na asfaltu Hiosa, iscrpljeni! Trenutak odmora pa će da nastave svoju bitku. Na Hiosu, u Ahaji, u Prevezi. Dok Grčka gori, ovi ljudi stoje ispred vatre. Bez razmišljanja. Bez ograničenja. Poštovanje. Podrška", navodi se.

Podsjetimo, razorni toplotni talas pogodio je jug Evrope, podstičući stotine šumskih požara u Crnoj Gori, Španiji, Portugalu, Italiji, Grčkoj i drugim zemljama

(MONDO)

Grčka Požari vatrogasci

