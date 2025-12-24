logo
Nova odluka u slučaju pada nadstrešnice: Obustavljaju se postupci protiv Vesića i ostalih

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Vanpretresno vijeće Višeg suda u Novom Sadu donijelo je odluku o obustavi postupaka protiv Gorana Vesića, Jelene Tanacković i Anite Dimoski u slučaju pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Obustavljaju se postupci protiv Vesića, Tanacković i Dimoski Izvor: Fonet

Vanpretresno vijeće Višeg suda u Novom Sadu donijelo je odluku da se postupci protiv Gorana Vesića, Jelene Tanacković i Anite Dimoski u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu obustavljaju.

Bivšem ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranu Vesiću, bivšoj v.d. direktorki "Željeznica Srbije" Jeleni Tanasković i pomoćnici ministra Aniti Dimoski stavljalo se na teret krivično djelo - teško djelo protiv izazivanja opšte opasnosti.

Postupak se obustavlja i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića kojima se na teret stavljalo teško djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova.

Veće smatra da nema dovoljno dokaza da za sumnju da su okrivljeni učinili krivična dela koja su im se stavila na teret.

Mjera zabrane napuštanja stana ukinuta je za Jeleni Tanasković, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću, dok Dimoski i Vesić ostaju u kućnom pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu.

Potvrđena optužnica protiv Šurlana i drugih

Optužnica je potvrđena protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.

Riječ je o predmetu povodom pada nadstrešnice sa renoviranog objekta Željezničke stanice u Novom Sadu, kada je 1. novembra prošle godine poginulo 16 ljudi.

 (Blic/MONDO)

