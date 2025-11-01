Građani okupljeni iz cijele Srbije u Novom Sadu odali su danas počast žrtvama pada nadstrešnice na novosadskoj Željezničkoj stanici 16-minutnom tišinom, nakon čega je počelo polaganje vijenaca uz nastup hora.
Hiljade građana stajalo je u tišini kod Željezničke stanice, gdje se održava centralni komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na novosadskoj Željezničkoj stanici i pogibije 16 osoba, među kojima su bila i djeca.
Nakon 16 minuta tišine, završene sa "Slava im" i aplauzom, predstavnici zborova građana Novog Sada i Dijana Hrka, majka jednog od poginulih, prvi su položili vijence u blizini mjesta tragedije. Nakon njih brojni građani podijeljeni u manje grupe takođe su u tišini položili vijence i cvijeće.
Suze i tišina za 16 života: Hiljade građana u Novom Sadu odale počast žrtvama pada nadstrešnice (FOTO)
Akcija odavanja počasti žrtvama tragedije počela je simbolično u 11:52 minuta, u vrijeme kada je prije godinu dana pala nadstrešnica na novosadskoj Željezničkoj stanici, od čega je poginulo 16 osoba, a jedna je teško povrijeđena.
(Fonet/Mondo)