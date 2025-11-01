Dan žalosti u Srbiji: Godišnjica tragedije u Novom Sadu, predsjednik Vučić prisustvovao službi u Hramu Svetog Save

Patrijarh Porfirije je u Hramu Svetog Save na Vračaru služio parastos stradalima na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Predsjednik Vučić prisustvovao je službi u Hramu.

Vlada Srbije donijela je Odluku kojom se 1. novembar proglašava Danom žalostipovodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Željezničke stanice u Novom Sadu.

Patrijarh služio parastos stradalima

Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save na Vračaru služio parastos postradalima na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, a parastos stradalima služen i u Sabornom hramu u Novom Sadu.

Patrijarh Porfirije je poželio svima, duhovnoj djeci Svetog Save, mir.

"Mir najprije u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam da spoznaju da smo jedni drugima potrebni. Da nam da osjećanje da smo jedno, pošto samo tako ćemo čuvati i nositi u sebi blagoslov Svetoga Save. I iznad svega, neka vam Gospod da spoznaju, snagu i odlučnost, da svako od nas bude bolji. Što bolji od sebe, da bi nam svima zajedno bilo bolje. Zato što nam bolje može biti samo kada svako od nas lično živi u skladu sa zakonima Božjim", rekao je patrijarh.

Poželio je da Gospod upokoji duše stradalih, čija su imena pomenuta na službi.

"Neka im podari život vječni. Vječni im pomen, Bog da im dušu oprosti", rekao je poglavar srpske crkve.

U saopštenju SPC poziva vijerni narod da uzme učešće u molitvi, kako je navedeno, u nadi za vaskrsenje i život vječni.

Eparhija bačka najavila je da će liturgiju i parastos postradalima i svim upokojenim pravoslavnim hrišćanima služiti u Sabornom hramu u Novom Sadu u 8.00 časova, odnosno u nastavku jutrenja.

Eparhija je u saopštenju pozvala vijernike da dođu u Saborni hram i uzmu učešća u svetoj liturgiji i molitvi za, kako je navedeno, sve upokojene sa nadom na život vječni.

Podsjeća se da su danas i Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje, koje se uvijek obilježavaju u subotu uoči praznika Svetog Dimitrija - Mitrovdana koji se slavi 8. novembra.

Predsjednik Vučić prisustvovao službi u Hramu Svetog Save

Predsjednik Srbije prisustvovao je danas u Hramu Svetog Save parastosu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Parastosu, koji se služi i za sve preminula pravoslavne hrišćane povodom zadušnica, prisustvovali su i zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima su i premijer Srbije Đuro Macut i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kao i veliki broj građana.

U objavi na Instagramu poručio je:

"Prošla je godina od dana koji je zauvijek promijenio Srbiju. Šesnaest života je ugašeno usljed pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Danas za svakoga od njih palimo svijeću moleći se u tišini i vjerujući da će njihova imena i uspomene ostati zauvijek u našim srcima. Kao predsjednik, ali i kao građanin Republike Srbije, još jednom izražavam najdublje saučešće porodicama.

U ovom tužnom trenutku, najvažnije je da Srbija bude dostojanstvena i ujedinjena. Molim da jedni prema drugima pokažemo poštovanje i obzir, jer samo tako čuvamo društvenu nit koja nas veže. Danas je dan kada treba da, bez teških riječi i podjela, u tišini uputimo molitvu za stradale. Neka nas tuga porodica ujedini, a ne razdvaja. Neka nas vodi mir i odgovornost, a istinu ćemo tražiti u institucijama, strpljivo i uz puno poštovanje.

Nastavićemo da gradimo Srbiju koja napreduje i u kojoj su bezbjednost, odgovornost i briga za čovjeka na prvom mjestu. Poslije današnjeg dana, hajde da govorimo više jedni sa drugima, a manje jedni o drugima, da probleme rješavamo dijalogom, a ne etiketama, da poštujemo zakon i tuđe mišljenje, bez obzira na razlike.

Neka imena stradalih budu podsjetnik da je ljudski život iznad svake podjele. Neka uspomena na njih bude zavjet da čuvamo jedni druge i našu Srbiju", napisao je.

Parastosu je prisustvovao i predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

