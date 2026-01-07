Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo Cvijana Simića, brat se od njega oprostio potresnom porukom

Tijelo nestalog mladića Cvijana Simića pronađeno je danas u močvari pored rijeke Vrbas u selu Surjan kod Mrkonjić Grada.

Izvor: KOSTA SIMIĆ/FACEBOOK/SCREENSHOOT

Za ovim mladićem se tragalo nekoliko dana, a tijelo je pronađeno danas oko 14.20 časova prilikom pretrage terena, naveli su iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

"Identifikacijom beživotnog tijela utvrđeno je da se radi o licu muškog pola C.S. iz Italije čiji je nestanak prijavljen 04.01.2026. godine Policijskoj upravi Banjaluka", objavila je policija.

U potrazi za Simićem učestvovali su pripadnici Policijske uprave Mrkonjić Grad, SAJ-a i Policijske uprave Banjaluka.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci naložilo je da se izvrši obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Prema kako je potvrđeno za portal Provjereno, na tijelu nema tragova nasilja.

Cvijan Simić nestao je 2. januara kada se, oko 12.30 časova, udaljio iz hotela u kojem je odsjeo u Banjaluci. Nestanak je prijavljen 4. januara i njegov automobil "opel astra" snimljen je na području Surjana kod Mrkonjić Grada.

Vozilo je sutradan pronađeno na području Bočca, a u njemu su zetečene lične stvari mladića. Potraga je i danas nastavljena, u sve su se uključili građani, te je obezbijeđen čamac koji je korišten u potrazi. Nažalost Simić je pronađen mrtav.

Brat objavio potresnu poruku

Nakon potvrde tragične vijesti, na društvenim mrežama se oglasio Cvijanov brat, Kosta Simić, potresnom porukom.

"Ljubavi moja, počivaj u miru", napisao je on uz bratovu fotografiju, dok su se u komentarima nizale izjave saučešća prijatelja i sugrađana.