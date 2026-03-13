Prodaja kuće Đoke Ekvatora odložena zbog propusta suda: Pet kupaca ostalo na čekanju

Prvo ročište za prodaju kuće Đorđa Davidovića, vlasnika kompanije „Ekvator“ u stečaju je propalo zbog propusta Osnovnog suda u Banjaluci.

Izvor: screenshot/YouTube/tvk3

Riječ je o objektu u u Karađorđevoj ulici u naselju Lauš čija je vrijednost procijenjena na nepunih 600.000 KM, a koji je na dobošu završio zbog poreskog duga prema Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Javna licitacija je trebala da se održi juče, ali sud izvršeniku nije dostavio zaključak o prodaji što je po Zakonu o izvršnom postupku bio obavezan.

„Ročište je odloženo jer nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke da se isto održi“, kazali su kratko iz Osnovnog suda ne ulazeći u razloge odgode, prenosi portal "Capital".

Dodali su da će u narednom periodu ponovo zakazati ročište za prvu prodaju.

Inače, plan da za ovaj objekat licitira imalo je pet ponuđača koji će morati da sačekaju na narednu priliku.

Podsjećamo, Okružni privredni sud u Banjaluci je u krajem oktobra 2024. godine otvorio stečaj u Davidovićevom preduzeću „Ekvator“ koje se bavilo izgradnjom stanova.

Prijedlog je podnijelo preduzeće „Standard Prva“ iz Bijeljine, a koje je od Investiciono – razvojne banke Republike Srpske otkupilo potraživanja „Ekvatora“, odnosno dug koji vlasnik preduzeća nije vratio.

Davidović je oštetio na stotine kupaca stanova u naselju „Novi Borik“ jer im je uzeo novac, a nikada nije ispunio svoje obaveze koje se odnose na završetak radova.

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka je nedavno protiv njega podiglo dvije optužnice zbog sumnje u brojne prevare i malverzacije kojima se služio u svom radu.