logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snažna eksplozija na trgu u Teheranu tokom protesta: Sumnja se na američko-izraelske bombe (Video)

Snažna eksplozija na trgu u Teheranu tokom protesta: Sumnja se na američko-izraelske bombe (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

U Teheranu je došlo do snažne eksplozije na trgu tokom Dana Al Qudsa, za koju Tasnim navodi da je izazvana "američko-izraelskim bombardovanjem", dok su demonstranti uzvikivali parole protiv SAD i Izraela.

eksplozija u teheranu tokom protesta Izvor: X/Shayan Sardarizadeh

Iranska državna televizija izvijestila je o snažnoj eksploziji na jednom od trgova u Teheranu, na mjestu gdje su se trebale održati demonstracije. Televizijska kuća IRIB objavila je snimke i fotografije na kojima se vidi gusti dim kako se diže iznad grada, prenosi Sky News.

Uzrok eksplozije

Novinska agencija Tasnim navodi da je eksploziju izazvalo "američko-izraelsko bombardovanje". Prema njihovim izvještajima, pogođeno je područje južno od ulice Enghelab, jedne od centralnih saobraćajnica u iranskoj prestonici.

Reakcije demonstranata

Novinske agencije povezane s režimom izvijestile su da su provladini demonstranti, koji su svjedočili napadima s distance, uzvikivali "Smrt Americi", "Smrt Izraelu" i "Ni kompromis ni predaja, borba s Amerikom".

Protesti povodom Dana Al Qudsa

Incident se dogodio tokom marševa povodom Dana Al Qudsa, odnosno Dana Jerusalima. Među učesnicima protesta navodno je bio i najmanje jedan visoki zvaničnik, Ali Larijani, iranski šef nacionalne bezbjednosti i ključni savjetnik prethodnog vrhovnog vođe Alija Hameneija.

Tradicija marševa za Dan Al Qudsa, koji predstavlja godišnji međunarodni skup podrške Palestincima, započela je nakon Iranske revolucije 1979. godine. Skupovi se održavaju širom svijeta posljednjeg petka Ramazana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran eksplozija Izrael SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ