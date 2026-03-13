Nesvakidašnji incident u Podgorici: Vozač progutao četiri kesice kokaina pred policajcima

Vozač automobila progutao je četiri kesice kokaina pred policijom koja ga je zaustavila u Podgorici, a kesicu heroina je prosuo prije nego što je uhapšen.

Policija je u podgoričkom naselju Zabjelo kontrolisala vozilo kojim je upravljao N. C. (52) i kod njega uočila šest pvc pakovanja kokaina i kesicu heroina.

"N. C. je progutao četiri pakovanja kokaina, a preostala dva pakovanja su mu oduzeta, uz to je prosuo kesicu heroina", navedeno je u policijskom saopštenju.

Sa vozačem je bio i F. B. koji je rekao policiji da se sa N. C. da bi od njega kupio drogu.