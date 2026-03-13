logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesvakidašnji incident u Podgorici: Vozač progutao četiri kesice kokaina pred policajcima

Nesvakidašnji incident u Podgorici: Vozač progutao četiri kesice kokaina pred policajcima

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Vozač automobila progutao je četiri kesice kokaina pred policijom koja ga je zaustavila u Podgorici, a kesicu heroina je prosuo prije nego što je uhapšen.

Prodaja droge (ilustracija) Izvor: Shutterstock

Policija je u podgoričkom naselju Zabjelo kontrolisala vozilo kojim je upravljao N. C. (52) i kod njega uočila šest pvc pakovanja kokaina i kesicu heroina.

"N. C. je progutao četiri pakovanja kokaina, a preostala dva pakovanja su mu oduzeta, uz to je prosuo kesicu heroina", navedeno je u policijskom saopštenju.

Sa vozačem je bio i F. B. koji je rekao policiji da se sa N. C. da bi od njega kupio drogu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora kokain droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ