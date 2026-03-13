Prevoznici tvrde: Vozače iz BiH privode u Hrvatskoj i zabranjuju im ulazak u Šengen

Konzorcijum "Logistika BiH" je saopštio da su u Hrvatskoj počela privođenja profesionalnih vozača, uz izricanje zabrane ulaska u Šengen u trajanju od šest mjeseci za vozače sa pasošem BiH.

Izvor: elmar gubisch/Shutterstock

"Iako formalno nije riječ o lišavanju slobode, činjenica da se vozači privode i da im se izriču zabrane ulaska predstavlja alarmantan signal za cijeli transportni sektor BiH", istaknuto je u saopštenju.

Plenum Konzorcijuma "Logistika BiH" je na vanrednom zasjedanju potvrdio da 23. mart ostaje datum protestnih aktivnosti jer transportni sektor BiH predstavlja jednu od ključnih privrednih grana, čija se vrijednost procjenjuje na više milijardi evra godišnje.

Primjena pravila 90/180 dana boravka u Šengenskom prostoru, kao i uvođenje ulaz/izlaz sistema /Entry-Exit Systema/, već sada dovode do ozbiljnih poremećaja u međunarodnom transportu.

Sa granice je u pojedinim sedmicama vraćeno više od 300 profesionalnih vozača, što direktno utiče na realizaciju izvoza robe i funkcionisanje lanaca snabdijevanja.

"Ako se ovaj trend nastavi, posljedice po transportni sektor BiH biće dramatične. Procjene iz sektora ukazuju da bi u prvoj fazi moglo doći do gašenja velikog broja transportnih kompanija, gubitka do 20.000 radnih mjesta, ozbiljnog ugrožavanja izvoza i logističkog sistema države", istakli su iz "Konzorcijuma BiH".

Kako su naveli, transportna preduzeća u BiH su najranjivija na ograničenja rada vozača u međunarodnom transportu u cijelom regionu.

Ako profesionalni vozač može raditi svega 15 dana mjesečno u međunarodnom transportu, poslovni model većine transportnih kompanija postaje neodrživ i u takvoj situaciji, kako su naveli, transport neće nestati već će ga zamijenti strani prevoznici, ali po znatno višim cijenama.

U saopštenju se dodaje da procjene iz sektora pokazuju da će cijena transporta sa stranim prevoznicima biti 1.000 do 1.500 evra viša po jednoj transportnoj operaciji, što će na kraju platiti domaća privreda i građani BiH.

"Umjesto snažnog institucionalnog odgovora, svjedočimo odlaganju rješavanja problema kroz radne grupe, izostanku političkog lobiranja prema institucijama EU i nedostatku koordinacije sa susjednim državama", dodali su u saopštenju.

Upozorili su da ovo više nije samo problem vozača i transportnih firmi već i pitanje ekonomskog opstanka logističkog sistema BiH.

"Ako se hitno ne pokrene ozbiljan politički dijalog sa institucijama EU i susjednim državama, posljedice će osjetiti cijela privreda BiH", zaključeno je u saopštenju.