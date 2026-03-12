logo
Brutalno nasilje kod Laktaša: Pretukao bivšu djevojku u automobilu, ona završila na UKC-u

Autor Dušan Volaš Izvor Nezavisne
0

Stefan S. (22) iz Laktaša uhapšen je pod sumnjom da je danas, 12. marta, u mjestu Jablan brutalno pretukao svoju bivšu djevojku M.S. (22), koja je zbog zadobijenih povreda glave završila u bolnici.

Pretukao bivšu djevojku u automobilu Izvor: Shutterstock

Kako "Nezavisne novine" saznaju, nasilje se odigralo u automobilu djevojke. Napadač je na nju nasrnuo rukama, čupao je za kosu i udarao po glavi. Djevojka je, oblivena krvlju, uspjela zatražiti ljekarsku pomoć, nakon čega je cijeli slučaj prijavljen policiji.

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrđeno je da su službenici Policijske stanice Laktaši brzo intervenisali i lišili slobode S.S. zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Nasilničko ponašanje".

"Navedeno lice sumnjiči se da je prvo verbalno, a potom i fizički napalo žensku osobu, usljed čega je ista zadobila tjelesne povrede. Ispitivanjem je utvrđeno da je osumnjičeni u organizmu imao 1,02 g/kg alkohola", naveli su iz policije.

Djevojka otpuštena iz bolnice

Povrijeđena M.S. je tokom noći hospitalizovana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Iz ove ustanove su potvrdili da je pacijentkinja primljena u Urgentni centar sa povredama glave.

"Nakon pregleda, pacijentkinja je adekvatno zbrinjana i uz preporuke ljekara danas je otpuštena na kućno liječenje", potvrđeno je iz UKC RS.

Sve mjere i radnje u ovom predmetu preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji će odlučiti o daljim koracima protiv osumnjičenog 22-godišnjaka.

