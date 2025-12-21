Nasilje na benzinskoj pumpi u Banjaluci: Palicom pretukao dvojicu muškaraca

Banjalučka policija uhapsila je R.P. zbog sumnje da je palicom nanio povrede dvojici sugrađana na jednoj benzinskoj pumpi, potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Shutterstock

Hapšenje je izvršeno juče, 20. decembra, nakon što su operativnim radom policijski službenici locirali osumnjičenog koji se tereti za krivična djela teška tjelesna povreda i tjelesna povreda.

Prema navodima policije, incident je prijavljen u petak, 19. decembra, oko 23:20 časova. Svemu je prethodila verbalna rasprava na jednoj benzinskoj pumpi u Banjaluci.

"Lice R.P. je nakon verbalne rasprave, uz upotrebu palice, fizički napalo dva muškarca iz Banjaluke, nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu", navodi se u saopštenju PU Banjaluka.

Povrijeđenim muškarcima ukazana je ljekarska pomoć. Kako se saznaje, jedan od napadnutih je zadobio teške tjelesne povrede i zbrinut je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS), dok su drugom konstatovane lakše povrede.

O cijelom slučaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Tužilac je naložio policijskim službenicima preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji u cilju dokumentovanja navedenih krivičnih djela.