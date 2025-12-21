Nasilje na benzinskoj pumpi u Banjaluci: Palicom pretukao dvojicu muškaraca

Banjalučka policija uhapsila je R.P. zbog sumnje da je palicom nanio povrede dvojici sugrađana na jednoj benzinskoj pumpi, potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.
Hapšenje je izvršeno juče, 20. decembra, nakon što su operativnim radom policijski službenici locirali osumnjičenog koji se tereti za krivična djela teška tjelesna povreda i tjelesna povreda.
Prema navodima policije, incident je prijavljen u petak, 19. decembra, oko 23:20 časova. Svemu je prethodila verbalna rasprava na jednoj benzinskoj pumpi u Banjaluci.
"Lice R.P. je nakon verbalne rasprave, uz upotrebu palice, fizički napalo dva muškarca iz Banjaluke, nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu", navodi se u saopštenju PU Banjaluka.
Povrijeđenim muškarcima ukazana je ljekarska pomoć. Kako se saznaje, jedan od napadnutih je zadobio teške tjelesne povrede i zbrinut je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS), dok su drugom konstatovane lakše povrede.
O cijelom slučaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Tužilac je naložio policijskim službenicima preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji u cilju dokumentovanja navedenih krivičnih djela.