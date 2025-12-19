logo
Hapšenja u Banjaluci: U akciji "Strigo" pronađeno više od kilograma marihuane (FOTO)

Autor Dragana Božić
Banjalučani R.S. i D.A. uhapšeni su u akciji "Strigo" usmjerenoj na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

Uhapšeni Banjalučani, pronađena marihuana Izvor: PU Banjaluka

Uhapšeni su osumnjičeni za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Na osnovu naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršeni su pretresi na četiri lokacije na području grada.

"Tokom pretresa pronađeno je i oduzeto oko 1,1 kilogram zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, tri digitalne vage za precizno mjerenje, mobilni telefoni, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", saopšteno je iz policije.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv osumnjičenih lica biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka radi daljeg postupanja.

(Mondo)

