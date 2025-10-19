logo
Uhapšen zagrebački djed diler: U šumi uzgajao marihuanu, u stanu mu našli skoro četiri kilograma droge

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Zagrebačka policija uhapsila je 70-godišnjaka osumnjičenog da je u šumi na području Zaprešića posadio i uzgojio 17 stabljika indijske konoplje, a u pretrazi njegovog stana na Trešnjevci pronašli su ukupno oko 3,8 kilograma te droge i pribor za uzgoj.

Sedamdesetogodišnjak uzgajao marihuanu Izvor: Policijska uprava zagrebačka

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 70-godišnji muškarac na području Trešnjevke na za sada neutvrđen način, a radi dalje preprodaje, nabavio sjemenke konoplje te ih je posadio na dvije lokacije u šumi na području Zaprešića i uzgojio ukupno 17 stabljika indijske konoplje, naveli su iz Policijske uprave zagrebačke.

Nakon sazrijevanja brao je cvijetne vrhove te ih sušio i pakovao u stanu kojim se koristi na području Trešnjevke, a drogu je preprodavao.

Policijski službenici uprave zagrebačke u petak su pretragom stana u kojem stanuje osumnjičeni 70-godišnjak na Trešnjevci, pronašli ukupno oko četiri kilograma /3.859,50 grama/ konoplje tipa droge, osam paketa ispunjenih sjemenkama konoplje, pribor za uzgoj marihuane, metalnu drobilicu.

Osumnjičeni je policijskim službenicima u šumi na području Zaprešića, na dvije lokacije na kojima je sadio i uzgajao drogu, predao 17 stabljika konoplje visine od 150 do 220 centimetara, s cvjetnim vrhovima.

Nakon završene kriminalističke istrage policijski službenici su protiv osumnjičenog muškarca Opštinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli krivičnu prijavu te je u zakonskom roku doveden pritvorskom nadzorniku. 

(Srna)

Tagovi

Zagreb marihuana hapšenje

