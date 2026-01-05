Prve riječi Madura od hapšenja usred noći u Venecueli: "Nisam kriv, ja sam pristojan čovjek"

Nikolas Maduro rekao da nije kriv na suđenju u Njujorku.

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je na suđenju u Njujorku da nije kriv, prenosi britanski "Gardijan". Pročitana je optužnica, tereti se za zavjeru za narko-terorizam, zavjeru za uvoz kokaina i zavjeru za posjedovanje oružja i razarajućih sredstava.

"Nevin sam. Nisam kriv, ja sam pristojan čovjek", rekao je Maduro.

Njegova supruga Silija Flores je takođe izjavila da nije kriva. Ona se predstavila kao "prva dama Republike Venecuele" i rekla je da nije kriva i da je nevina.

Da podsjetimo, on je danas prijepodne, po lokalnom vremenu, stigao u zgradu suda u Njujorku pod teškim obezbjeđenjem. Ovo je prvo javno pojavljivanje Madura nakon akcije hapšenja usred noći u Venecueli u subotu 3. januara.

