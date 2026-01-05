logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prve riječi Madura od hapšenja usred noći u Venecueli: "Nisam kriv, ja sam pristojan čovjek"

Prve riječi Madura od hapšenja usred noći u Venecueli: "Nisam kriv, ja sam pristojan čovjek"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Nikolas Maduro rekao da nije kriv na suđenju u Njujorku.

Suđenje Nikolasu Maduru Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je na suđenju u Njujorku da nije kriv, prenosi britanski "Gardijan". Pročitana je optužnica, tereti se za zavjeru za narko-terorizam, zavjeru za uvoz kokaina i zavjeru za posjedovanje oružja i razarajućih sredstava.

"Nevin sam. Nisam kriv, ja sam pristojan čovjek", rekao je Maduro.

Njegova supruga Silija Flores je takođe izjavila da nije kriva. Ona se predstavila kao "prva dama Republike Venecuele" i rekla je da nije kriva i da je nevina.

Da podsjetimo, on je danas prijepodne, po lokalnom vremenu, stigao u zgradu suda u Njujorku pod teškim obezbjeđenjem. Ovo je prvo javno pojavljivanje Madura nakon akcije hapšenja usred noći u Venecueli u subotu 3. januara.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikolas Maduro suđenje SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ