Košarac ogorčen stavom Borjane Krišto: Kompanije su pisale da se ne dozvole mjere jer će poskupjeti kvadrat stana

Autor Haris Krhalić
0

Ministar Staša Košarac oštro kritikovao Savjet ministara zbog obaranja zaštitnih mjera na uvoz čelika.

staša košarac Izvor: Srna/Goran Janjić

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da je Savjet ministara današnjim neusvajanjem privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika ignorisao stavove vlada Republike Srpske i Federacije BiH, te još jednom potvrdio da je u važnim pitanjima beskoristan organ u BiH.

Košarac je naveo da je bilo potpuno logično da Savjet ministara na osnovu međunarodnih sporazuma donese odluku o uvođenju zaštitne mjera za uvoz čelika i proizvoda od čelika na 200 dana, te da po isteku tog perioda definiše dalje korake.

Nakon tog perioda, kaže Košarac, Savjet ministara je je mogao da definiše eventualne trajne mjere ili da vidi kako BiH dalje da se kreće da ne bi bilo zaustavljeno rudarenje, da ne bi stale željeznice i željezara.

"Ako ne rješavamo pitanje prevoznika, vidite pasivnu ulogu predsjedavajuće (Borjane Krišto op.a), šta očekujemo kada su u pitanju rudari, zaposleni u željezarama, željeznicama Federacije i Republike Srpske", upitao je Košarac.

On je novinarima nakon sjednice Savjeta ministara rekao da ne može da vjeruje da u tumačenju svojih stavova predsjedavajuća Savjeta ministara kaže da je ne interesuju stavovi vlada Federacije i Republike Srpske.

"Željeznice su u nadležnosti Federacije i Republike Srpske", dodao je Košarac.

Prema njegovim riječima, Krišto je kao obrazloženje za svoj stav navela pismo 28 trgovačkih kompanija koje su protiv uvođenja zaštitnih mjera jer bi to povećalo cijenu kvadrata stana.

"Prejudiciraju se neki stavovi, a zanemaruju se stavovi vlada Republike Srpske i Federacije BiH iako je dostavljeno novo pozitivno mišeljenje i data sugestija da se carinska stopa sa 30 spusti na 20 odsto kao jedna vrsta zaštitne mjere", naveo je Košarac.

Do glasanja u drugom krugu o uvođenju zaštitnih mjera, kaže Košarac, svi koji danas to nisu podržali dobiće vrijeme za dodatnu edukaciju i informisanje šta o tome kažu rudari, željezničari, zaposleni u željezari.

Košarac je podsjetio da su druge zemlje uvele zaštitne mjere, kao i da je to EU za zemlje zapadnog Balkana uradila 2020. godine i to bez ikakvog obavještavanja.

"Ne znam zašto su neki robovi stavova evropskih institucija. Ova odluka je privremenog karaktera, na svega 200 dana i oni koji su bili protiv, poslali su lošu poruku", zaključio je Košarac.

