logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preventivne mjere protiv terorizma: Savjet ministara BiH zamrznuo imovinu 11 državljana BiH 1

Preventivne mjere protiv terorizma: Savjet ministara BiH zamrznuo imovinu 11 državljana BiH

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Savjet ministara donio je pojedinačne odluke o zamrzavanju ekonomskih resursa i finansijskih sredstava za 11 državljana BiH, koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela terorizma i drugih krivičnih djela povezanih s terorizmom i finansiranjem terorizma.

Savjet ministara BiH zamrznuo imovinu 11 državljana BiH Izvor: Savjet ministara BiH

Odluke imaju preventivni karakter i usmjerene su na zaštitu bezbjednosti BiH i ispunjavanje međunarodnih obaveza zemlje, uključujući i obaveze prema Manivalu u vezi s izricanjem finansijskih sankcija za terorizam te ne predstavljaju utvrđivanje krivične odgovornosti niti prejudiciraju ishod bilo kojeg postupka pred nadležnim sudovima ili tužilaštvom.

Donesene su radi provođenja obaveza BiH koje proizlaze iz Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN i primjene domaćeg mehanizma uvrštavanja, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Pojedinačne odluke biće objavljene na službenoj internet stranici Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara te u Službenom glasniku BiH.

Savjet ministara na današnjoj sjednici naglasio je važnost koordinisanog nastupa nadležnih institucija zemalja regiona prema EU radi rješavanja problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u EU koji pogađa cijeli Balkan.

U tom pravcu biće nastavljene aktivnosti s nadležnim institucijama regiona i evropskim institucijama, tim prije što ograničeni boravak profesionalnih vozača iz Balkana u EU izaziva ozbiljne zastoje u prometu i prijeti potpunom blokadom izvoza i uvoza. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savjet ministara BiH terorizam

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Kad dolaze na red politicari, koji terorizuju narod od rata?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ