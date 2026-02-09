Konaković nakon usvajanja Programa reformi: "Pohvalio bih pro-NATO kolege iz SNSD-a, drugačije izgledaju nakon Amerike"

Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je pres konferenciju nakon što je Savjet ministara BiH danas jednoglasno usvajio Programa reformi BiH za saradnju sa NATO-om.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Na početku obraćanja za medije, Konaković je rekao da kada "ovi puno galame, nešto se konkretno uradi", te kako se "ne peca i ne komentariše ludosti koje Milorad Dodik svaki dan ispaljuje".

Takođe, Konaković je pohvalio, kako kaže, "nove pro-NATO kolege iz SNSD-a".

"Usvojili smo Program reformi i šaljemo ga u NATO. Želim pohvaliti naše nove pro-NATO kolege iz SNSD-a koji potpuno drugačije izgledaju nakon povratka iz Amerike. Predložiću da ih tamo šaljemo svaki mjesec", rekao je Konaković i dodao:

"Stvaraju se uslovi da mnogo hrabrije i ozbiljnije krenemo ka punopravnom članstvu u NATO-u jer ovaj uticaj Amerike na Dodika i Željku Cvijanović upravo tako izgleda."

"Ovo ohrabruje i najavljuje uslove da krenemo ozbiljnije povratak na tračnice za punopravno članstvo u NATO savezu", zaključio je Konaković.