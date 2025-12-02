logo
SNSD oborio dnevni red: Propala sjednica Savjeta ministara BiH, ništa od pregovarača i EU zakona 2

SNSD oborio dnevni red: Propala sjednica Savjeta ministara BiH, ništa od pregovarača i EU zakona

Autor Nikolina Damjanić
2

Dugo najavljivana 95. redovna sjednica Savjeta ministara BiH zakazana za danas u 12:00 časova u Sarajevu, završena je praktično prije nego što je i počela.

SNSD oborio dnevni red sjednice Savjeta ministara Izvor: PS BiH

Ministri iz SNSD-a glasali su protiv usvajanja dnevnog reda, čime je on oboren, pa samim tim sjednica nije ni održana.

Na dnevnom redu našle su se 33 tačke, ali je poseban fokus javnosti bio na tri ključne: prijedlogu odluke o uspostavljanju Ureda glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom, Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH te nacrtu izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH.

Riječ je o zakonima koji čine centralni dio obaveza BiH na evropskom putu i predstavljaju jedan od najvažnijih testova napretka u ispunjavanju zahtjeva Evropske unije.

Njihovo usvajanje u Savjetu ministara otvorilo bi put ka završnoj fazi – upućivanju u Parlamentarnu skupštinu BiH, gdje bi o njima odlučivali Predstavnički dom i Dom naroda. Međutim, današnjim glasanjem SNSD je praktično zaustavio cijeli proces.

Rušenjem dnevnog reda onemogućeno je i razmatranje ostalih planiranih odluka, informacija i izvještaja.

Za sada nije poznato kada će biti zakazana nova sjednica, niti da li postoji politička volja da se evropski zakoni ponovo nađu pred ministrima u istom formatu.

zole

Nije njima do EU oni bi da vladaju bez ikakvog nadzora u kriminal kojim se bave od rata do danas a ti narode bježi preko u najam

Darko

Bosna nije zemlja. To je muslimanska mudžahedinska tvorevina koju je takvu Zapad sacinio. Treba da se raspadne na tri dijela.

