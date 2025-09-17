Košarac glasao protiv, Amidžić se nije pojavio: Plan rasta pao drugi put ovog mjeseca

Svajet ministara BiH nije usvojio Reformsku agendu. Protiv je bio Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa dok Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH nije prisustvovao sjednici.

O ovom dokumentu, u drugom krugu glasaće se na sljedećoj sjednici Savjeta ministara BiH.

Usvajanje ovog dokumenta, odnosno Reformske agende neophodno je kako bi Bosna i Hercegovina pristupila sredstvima iz Plana rasta, a zbog njenog neusvajanja već je izgubljeno malo više od 100 miliona evra.

O Reformskoj agendi u Bosni i Hercegovini govori se već nekoliko mjeseci, i u nekoliko navrata najavljeno je njeno usvajanje, međutim do toga još uvijek nije došlo. Posljednji put, agenda se našla na dnevnom redu vanredne sjednice Savjeta ministara BiH, međutim ni tada nije usvojena jer Amidžić i Košarac nisu prisustvovali toj sjednici i nije bilo kvoruma za odlučivanje.

