logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Košarac glasao protiv, Amidžić se nije pojavio: Plan rasta pao drugi put ovog mjeseca

Košarac glasao protiv, Amidžić se nije pojavio: Plan rasta pao drugi put ovog mjeseca

Autor Dušan Volaš
0

Svajet ministara BiH nije usvojio Reformsku agendu. Protiv je bio Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa dok Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH nije prisustvovao sjednici.

Košarac glasao protiv, Amidžić se nije pojavio: Plan rasta pao drugi put ovog mjeseca Izvor: Srna

O ovom dokumentu, u drugom krugu glasaće se na sljedećoj sjednici Savjeta ministara BiH.

Usvajanje ovog dokumenta, odnosno Reformske agende neophodno je kako bi Bosna i Hercegovina pristupila sredstvima iz Plana rasta, a zbog njenog neusvajanja već je izgubljeno malo više od 100 miliona evra.

O Reformskoj agendi u Bosni i Hercegovini govori se već nekoliko mjeseci, i u nekoliko navrata najavljeno je njeno usvajanje, međutim do toga još uvijek nije došlo. Posljednji put, agenda se našla na dnevnom redu vanredne sjednice Savjeta ministara BiH, međutim ni tada nije usvojena jer Amidžić i Košarac nisu prisustvovali toj sjednici i nije bilo kvoruma za odlučivanje.

(Nezavisne)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savjet ministara Savjet ministara BiH BiH EU

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ