Šta EU traži od BiH u prijedlogu reformi za Plan rasta? Ostalo još 15 dana da se dostavi dokument

Program reformi, koji BiH mora da dostavi Evropskoj uniji, mora pokazati dovoljan nivo ambicije u vezi sa reformama, u prilog ekonomskom rastu i daljem usklađivanju s pravilima i standardima EU. U suprotnom, BiH rizikuje gubitak dodatnog novca iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Reforme moraju biti u oblastima poput zelene i digitalne tranzicije, razvoja privatnog sektora i poslovnog okruženja, razvoja ljudskog kapitala te temeljnih pitanja i vladavine prava, rečeno je Nezavisnim novinama u Delegaciji EU u Sarajevu.

"Komisija je vodila razgovore s domaćim vlastima tokom 2024. i 2025. godine i, prema našem shvatanju, razmatrana pitanja, kao i gore navedena prioritetna područja reformi, obuhvaćena su Nacrtom programa reformi koji su pripremile vlasti u BiH", pojasnili su.

Napomenuli su da BiH još nije dostavila svoj program reformi Evropskoj komisiji, što je čini jedinom zemljom u regiji koja to još nije učinila.

"Nakon dostavljanja, Komisija će provesti ocjenu dokumenta, a nakon usaglašavanja s Komisijom, isti se dostavlja državama članicama EU na mišljenje i informaciju Evropskom parlamentu", naglasili su.

Podsjetili su, kako su mediji već ranije izvijestili, da je Evropska komisija bila primorana da donese odluku o smanjenju indikativnih izdvajanja predviđenih za BiH u iznosu od deset posto u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan.

"Zemlja sada ispunjava uslove za prijem do 976,6 miliona evra umjesto 1,085 milijardi. Komisija je takođe obavijestila BiH da će biti prisiljena da uvede dodatno smanjenje od deset posto ako konsolidirana, konačna verzija programa reformi ne bude dostavljena do 30. septembra 2025. godine. Zato pozivamo domaće vlasti da finaliziraju interne rasprave o nacrtu teksta i dostave svoj konačni program reformi bez daljih odlaganja, u korist svih građana", istakli su u Odjeljenju za komunikacije.

