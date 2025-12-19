Zbog prijetnji ljekarima i sestrama: Uhapšen muškarac iz Bihaća

Policija je uhapsila Ć.A. (43) nastanjenog u Bihaću, koji je putem društvenih mreža prijetilo ubistvom zaposlenima u Kantonalnoj bolnici Bihać.

Izvor: YouTube/Screenshot

Osumnjičeni je smješten na Odjeljenje neuropsihijatrije radi daljeg postupanja, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Njega su uhapsili su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i Federalne uprave policije i nad njim je izvršena kriminalistička obrada zbog sumnje da je počinilo krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti.

Iz Federalne uprava policije su poručili da će nastaviti odlučno da reaguju na sve prijetnje koje ugrožavaju bezbjednost građana i institucija, te pozvali javnost da sve sumnjive aktivnosti prijave nadležnim organima.