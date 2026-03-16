Veliki požar u školi u Kosjeriću: Strahuje se da je namjerno podmetnut

Veliki požar u osnovnoj školi u Kosjeriću, sumnja se da je namjerno podmetnut.

Izvor: Shutterstock

Večeras oko 18 časova izbio je veliki požar u Osnovnoj školi "Mito Igumanović" u Kosjeriću i prema prvim informacijama agencije "RINA", sumnja se da je namjerno postignut. Plamen je zahvati deo objekta u rekonstrukciji, a gust dim se vidio iz više dijelova grada.

"Vidjeli smo dim iz pravca škole, a ubrzo su stigla vatrogasna vozila. Strašno je da se ovako nešto desi na objektu koji je trebalo da bude ponos našeg kraja", rekao je jedan od svedoka.

Vatrogasci-spasioci su se brzo pojavili na licu mjesta. Na licu mjesta je i policija koja vrši uviđaj. Uzrok požara zasad nije poznat. Prve informacije ukazuju da je požar namjerno podmetnut.

(RINA/MONDO)