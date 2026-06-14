Oglasila se policija o ubistvu u Velikoj Kladuši: Raspisana potraga za 27-godišnjim muškarcem

Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Azra Malkić potvrdila je da je jutros u naselju Todorovo, na području Velike Kladuše, pronađeno beživotno tijelo muškarca te da je slučaj okvalifikovan kao ubistvo.
Prema njenim riječima, nakon dojave na mjesto događaja odmah je upućena patrola Policijske stanice Velika Kladuša, koja je osigurala lokaciju do dolaska istražitelja Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a USK, piše Avaz.ba.
O svemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, pod čijim nadzorom su obavljene uviđajne radnje.
"Nakon što je upoznat sa svim okolnostima događaja, dežurni tužilac je slučaj okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo", navela je Malkić.
U vezi sa ovim krivičnim djelom, policija sumnjiči Dž. B. (1999) iz Velike Kladuše, za kojim je raspisana potraga. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje s ciljem njegovog pronalaska i hapšenja.
(Mondo)