Oglasila se policija o ubistvu u Velikoj Kladuši: Raspisana potraga za 27-godišnjim muškarcem

Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Azra Malkić potvrdila je da je jutros u naselju Todorovo, na području Velike Kladuše, pronađeno beživotno tijelo muškarca te da je slučaj okvalifikovan kao ubistvo.

Izvor: Shutterstock

Prema njenim riječima, nakon dojave na mjesto događaja odmah je upućena patrola Policijske stanice Velika Kladuša, koja je osigurala lokaciju do dolaska istražitelja Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a USK, piše Avaz.ba.

O svemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, pod čijim nadzorom su obavljene uviđajne radnje.

"Nakon što je upoznat sa svim okolnostima događaja, dežurni tužilac je slučaj okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo", navela je Malkić.

U vezi sa ovim krivičnim djelom, policija sumnjiči Dž. B. (1999) iz Velike Kladuše, za kojim je raspisana potraga. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje s ciljem njegovog pronalaska i hapšenja.

(Mondo)