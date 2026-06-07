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Detalji ubistva kod Banovića: Muškarac iz kalašnjikova pucao na supružnike

Detalji ubistva kod Banovića: Muškarac iz kalašnjikova pucao na supružnike

Autor Haris Krhalić Izvor Klix
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Hamid Taletović iz Čifluka kod Banovića uhapšen je nakon pucnjave u kojoj je muškarac ubijen, a žena ranjena.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

U naselju Čifluk kod Banovića danas je u pucnjavi iz vatrenog oružja ubijena jedna muška osoba, dok je jedna žena ranjena i prevezena na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Policija je ubrzo nakon događaja pronašla i uhapsila osumnjičenog muškarca.

Kako je nezvanično potvrđeno za Klix.ba, uhapšen je Hamid Taletović, koji je od ranije bio u lošim odnosima sa supružnicima, odnosno muškarcem N. Ć. (54) i njegovom suprugom A. Ć. (47).

Prema informacijama koje su za Klix.ba potvrđene iz Tužilaštva TK, on je upotrebom najvjerovatnije automatske puške AK-47, poznatije kao kalašnjikov, ispalio veći broj hitaca prema N. Č. i A. Č., a na meti mu se našao i brat ubijenog, kojeg nije uspio pogoditi.

Kako je utvrđeno dosadašnjom istragom, u N. Ć. je ispalio najmanje tri metka koja su ga usmrtila na mjestu događaja, dok je žena zadobila povrede u predjelu noge i abdomena te je hospitalizirana u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

"Pacijentica je hospitalizirana u Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda desne potkoljenice i abdomena, a trenutno je svjesna i komunikativna", potvrdila je glasnogovornica tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić Mujedinović.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi uviđajem, a već je izdao naredbu za obdukciju tijela ubijenog muškarca.

Trenutno je u toku kriminalistička obrada nad uhapšenim, a utvrđuje se i njegov psihološki status. Uviđajne radnje na mjestu događaja obavljaju istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK.

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Banovići ubistvo

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