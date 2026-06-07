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Pucnjava u Banovićima: Ubijen muškarac, žena ranjena, uhapšen napadač

Pucnjava u Banovićima: Ubijen muškarac, žena ranjena, uhapšen napadač

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U pucnjavi u naselju Čifluk kod Banovića ubijen je muškarac, a žena je ranjena. Policija je uhapsila 64-godišnjeg H. T. i pronašla automatsku pušku.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Jedan muškarac ubijen je u pucnjavi u naselju Čifluk u opštini Banovići, žena je ranjena, a policija je uhapsila H. T. (64) koje se dovodi u vezi sa ovim slučajem.

Policiji je danas oko 10.40 časova prijavljeno da je u naselju Čifluk došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica.

Na licu mjesta pronađe je mrtav muškarac, dok je žena bila povrijeđena i prevezena u Univezitetski klinički centar Tuzla, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policija je uhapsila lice H.T. (64) koje se dovodi u vezu sa upotrebom vatrenog oružja, te je sprovedeno u službene prostorije Policisjke stanice Banovići.

Pronađena je i automatska puška. O događaju je upoznat dežurni kantonali tužilac, koji će rukovoditi uviđajem.

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Banovići pucnjava ubistvo

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