Akcija FUP-a: Otkrivene ilegalne plantaže, objavljen snimak zasada kanabisa iz vazduha

Pripadnici Federalne uprave policije na području Drežnice kod Kreševa sprovode operativnu akciju u okviru koje su u toku pretresi, pronalazak i dokumentovanje zasada kanabisa.

Izvor: FUP

Iz ove policijske agencije saopšteno je da su tokom višemjesečnih operativnih aktivnosti došli do saznanja da se u okolini Drežnice nalazi više lokacija na kojima su plantaže sa većim brojem stabljika kanabisa.

Izvor: FUP

Više informacija o rezultatima akcije, pronađenim količinama i drugim relevantnim činjenicama biće poznato nakon okončanja operativnih aktivnosti, o čemu će FUP blagovremeno informisati javnost.

Akciju sprovode pod nadzorom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i po naredbi Kantonalnog suda u Mostaru.