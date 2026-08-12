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Akcija FUP-a: Otkrivene ilegalne plantaže, objavljen snimak zasada kanabisa iz vazduha

Akcija FUP-a: Otkrivene ilegalne plantaže, objavljen snimak zasada kanabisa iz vazduha

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Federalne uprave policije na području Drežnice kod Kreševa sprovode operativnu akciju u okviru koje su u toku pretresi, pronalazak i dokumentovanje zasada kanabisa.

Otkrivene plantaže i zasadi kanabisa na više lokacija u Drežnici Izvor: FUP

Iz ove policijske agencije saopšteno je da su tokom višemjesečnih operativnih aktivnosti došli do saznanja da se u okolini Drežnice nalazi više lokacija na kojima su plantaže sa većim brojem stabljika kanabisa.

Izvor: FUP

Više informacija o rezultatima akcije, pronađenim količinama i drugim relevantnim činjenicama biće poznato nakon okončanja operativnih aktivnosti, o čemu će FUP blagovremeno informisati javnost.

Akciju sprovode pod nadzorom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i po naredbi Kantonalnog suda u Mostaru.

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Tagovi

kanabis Kreševo

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