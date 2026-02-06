logo
Istraga povezuje Skoplje i Kruševac: Makedonska policija zaplijenila 27 tona medicinskog kanabisa

Autor Dragana Božić
Policija je izvršila pretrese u Fabrici za proizvodnju marihuane za medicinske svrhe "Alfafarm grup" u Skoplju gdje je, prema nezvaničnim informacijama, zaplijenila 27 tona medicinskog kanabisa.

Makedonska policija zaplijenila 27 tona medicinskog kanabisa Izvor: Shutterstock

Akcija je sprovedena sinoć, a uslijedila je nakon što je policija u Srbiji u selu Konjuh kod Kruševca zaplijenila pet tona marihuane, za koju se sumnja da potiče iz Fabrike u Skoplju, koja je imala licencu za proizvodnju kanabisa u medicinske svrhe.

Iz Komisija za kanabis Sjeverne Makedonije su naveli da su, u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sproveli vanrednu kontrolu i da je postupak i dalje u toku, prenose makedonski mediji.

Tužilaštvo Sjeverne Makedonije saopštilo je da je uspostavilo intenzivnu i kontinuiranu komunikaciju sa nadležnim institucijama u Srbiji, uz aktivnu razmjenu relevantnih informacija i koordinaciju djelovanja. 

(Srna)

