Inicijativa za hitno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci

Skupština grada Gradiška usvojila je zaključak prema kojem će zajedničkim institucijama na niovu BiH i Upravnom odboru UIO BiH biti upućena inicijativa da novi granični prelaz u Čatrnji kod Gradiške hitno bude otvoren.

Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

U zaključku, donesenom na inicijativu Kluba odbornika SNSD-a, zatraženo je da bez odlaganja budu otklonjeni zastoji u procesu otvaranja novog graničnog prelaza jer bi se tako znatno poboljšao protok saobraćaja i smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda i gužve u gradu.

Predsjednik Kluba odbornika SNSD-a Bojan Vujanović istakao je da je neprihvatljivo da građani i privrednici snose posljedice institucionalnog zastoja.

Vujanović je naglasio da svakodnevne gužve na graničnom prelazu u gradu negativno utiču na bezbjednost saobraćaja, što zahtjeva pojačane aktivnosti policije, ali i otežava kretanje vozila hitne pomoći i drugih službi, te narušava kvalitet života građana u centru i gradskom naselju Senjak.

Ocijenio je da razlozi za odlaganje da u funkciju budu pušteni novi granični prelaz i most na Savi nisu tehničke i bezbjednosne prirode, već isključivo administrativne i političke.

Odbornik SNSD-a Danka Mikić, koja je i predsjednik Savjeta mjesne zajednice Senjak, navela je da se kamioni, kada je gužva na graničnom prelazu Gradiška, preusmjeravaju u Ulicu 16. krajiške brigade gdje često budu duže parkirani.

Ona je rekla da je zbog toga otežan saobraćaj i kretanje pješaka, ali i da je ta ulica znatno oštećena, zbog čega su mještani ranije tražili da bude zabranjen teretni saobraćaj ovom ulicom.

Mikićeva je rekla da grad treba da izvrši i procjenu oštećenja ulice, napravi plan sanacije i eventualno traži finansijsku nadoknadu štete od institucija na nivou BiH.