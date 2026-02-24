logo
Muškarac iz Gradiške dobio pola godine zatvora zbog fotografije sa tri prsta i tetovaža četničkih vođa

Autor N.D. Izvor Nezavisne novine
0

Kantonalni sud u Bihaću pravosnažno je osudio Dragu Tendžerića (28) iz Gradiške na šest mjeseci zatvora zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje, nakon što se fotografisao pored obilježja masovne grobnice u Ključu pokazujući tri prsta i tetovaže četničkih vođa.

Šest mjeseci zatvora za mladića iz Gradiške zbog tetovaža četničkih vođa i tri prsta Izvor: txking/Shutterstock

Presuda se odnosi na događaj od 21. januara 2023. godine u mjestu Lanište, uz magistralni put Ključ – Bosanski Petrovac, gdje se nalazi tabla sa natpisom „Masovna grobnica Bošnjaka Lanište 1“. Iz masovne grobnice u naselju Biljani ranije je ekshumirano 188 tijela civila ubijenih tokom posljednjeg rata, pišu Nezavisne novine.

Prema navodima Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Tendžerić je zamolio prijatelja da ga fotografiše pored spomen-obilježja, pri čemu je podigao majicu i pokazao tetovaže likova Draža Mihailović i Momčilo Đujić, uz ćirilični natpis „Sloboda ili smrt“, te podigao tri prsta desne ruke.

Fotografiju je potom 22. januara 2023. objavio na svom Facebook profilu i postavio kao naslovnu sliku, a objava se pojavila i na njegovom Instagram nalogu.

Iz Tužilaštva navode da je prvostepeno bio osuđen uslovno pred Opštinskim sudom u Sanskom Mostu, ali je nakon žalbe postupajućeg tužioca kazna preinačena u zatvorsku.

Objava fotografije izazvala je snažne reakcije javnosti i uznemirenost građana širom Federacije BiH, a posebno među Bošnjacima u Ključu i naselju Biljani.

