Promjena vremena: Danas hladnije uz kišu, na planinama snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti hladnije uz naoblačenje i padavine, a u brdsko-planinskim predjelima manji snijeg.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U prvom dijelu dana kiša će biti slaba i padaće uglavnom na sjeveru, a od sredine dana padavine će jačati i zahvatiti većinu predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na udare lokalno i jak sjeveroistočni.

Najviša dnevna temperatura biće između pet i 11 stepeni Celzijusovih, na jugu od 14 do 18, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća nesmetano, kolovozi su mjestimično mokri i klizavi, u kotlinama ima magle, a opasnost od odrona povećana je na dionicama u usjecima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnice u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sve automobile osim za vozila lokalnog stanovništva, hitnih službi i vatrogasna, kojima se dozvoljava saobraćaj u oba smjera do pružnog prelaza.

Za saobraćaj svih motornih vozila označen je alternativni putni pravac Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica.

Obustava će trajati do 30. marta, a kao kraće alternativne pravce, korisnici putničkih automobila mogu koristiti i lokalne puteve na području opštine Šamac koji idu preko Gornjeg Hasića i Tišine.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila nosivosti do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Nastavljaju se radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog radova, saobraćaj je izmijenjen na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju aktuelne su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, ograničena na 20 kilometara na čas.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 30 tona.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušići" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U FBiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

U toku su radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila. Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.