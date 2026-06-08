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Predsjednik Republike Srpske hospitalizovan radi rutinskih pregleda 1

Predsjednik Republike Srpske hospitalizovan radi rutinskih pregleda

Autor Nikolina Damjanić
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas, 8. juna 2026. godine, u prijepodnevnim časovima u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, saopšteno je iz Kabineta predsjednika.

Siniša Karan Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je navedeno u saopštenju, riječ je o ranije zakazanim kontrolnim medicinskim pregledima koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.

U saopštenju se ističe da je predsjednik Karan stabilnog zdravstvenog stanja.

"Nakon obavljenih pregleda, predsjednik će se vratiti svojim redovnim radnim obavezama", dodaje se iz Kabineta.

Kontrolni pregledi obavljeni su u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Podsjećanja radi, Karan je i u februaru ove godine bio hospitalizovan i zadržan na Klinici za kardiologiju.

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Komentari 1

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Hvala što ste poslali vijest.

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