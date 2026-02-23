logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predsjednik Siniša Karan otpušten sa UKC-a

Predsjednik Siniša Karan otpušten sa UKC-a

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan danas je otpušten sa liječenja u Univerzitetskom kliničkom centru RS u Banjaluci.

Siniša Karan Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako su saopštili iz Kabineta predsjednika, njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a terapijski tretman u UKC-u uspješno je završen.

Karan će se, prema preporukama ljekara, postepeno vraćati svojim redovnim obavezama.

Podsjećamo, Karan je hospitalizovan 20. februara u prijepodnevnim časovima na UKC-u Banjaluka. Tada je pregledan i zadržan na Klinici za kardiologiju zbog opšteg infektivnog sindroma i potrebe za daljom kardiološkom obradom i dijagnostikom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Siniša Karan UKC RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ