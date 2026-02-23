Predsjednik Siniša Karan otpušten sa UKC-a

Predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan danas je otpušten sa liječenja u Univerzitetskom kliničkom centru RS u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako su saopštili iz Kabineta predsjednika, njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a terapijski tretman u UKC-u uspješno je završen.

Karan će se, prema preporukama ljekara, postepeno vraćati svojim redovnim obavezama.

Podsjećamo, Karan je hospitalizovan 20. februara u prijepodnevnim časovima na UKC-u Banjaluka. Tada je pregledan i zadržan na Klinici za kardiologiju zbog opšteg infektivnog sindroma i potrebe za daljom kardiološkom obradom i dijagnostikom.