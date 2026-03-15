Amerika pod udarom ekstremnog nevremena: Od snježnih nanosa do poplava na Havajima

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Jak vjetar i snježne oluje pogodile su danas srednji zapad Sjedinjenih Američkih Država, dok meteorolozi upozoravaju da će širi front nevremena donijeti do sutra snažne vjetrove i tornada na istočnu polovinu zemlje.

snijeg, oluja Izvor: Shutterstock

Čak su i pojedini dijelovi Havaja pogođeni poplavama, prenosi BBC. Dijelovi srednjeg juga SAD pripremaju se za popodnevne grmljavinske oluje koje bi do ponedjeljka mogle da ugroze veći dio istočne obale, sa državama srednjeg Atlantskog područja, uključujući i Vašington.

Do nedjelje ujutru palo je više od 30 centimetara snijega u nekim dijelovima Minesote i Viskonsina, a dodatne padavine očekuju se u Mineapolisu.

Zbog loših uslova na putevima, vlasti u Minesoti, Mičigenu i Viskonsinu apelovale su na vozače da izbjegavaju putovanja.

Nevrijeme je izazvalo i haos u vazdušnom saobraćaju, sa stotinama otkazanih letova iz i prema Međunarodnom aerodromu Mineapolis-Sent Pol, dok je desetine letova u Detroitu, takođe, otkazano.

