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Iran napao Izrael: Prvi napad od prekida vatre, slavlje na ulicama dok lete rakete (Video)

Iran napao Izrael: Prvi napad od prekida vatre, slavlje na ulicama dok lete rakete (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Iran napao Izrael

Iran napao izrael Izvor: ABIR SULTAN/EPA

Izraelska vojska saopštila je večeras na svom "X" nalogu da je Iran napao Izrael. Lansirano je nekoliko projektila, a prema navodima izraelske vojske, aktiviran je sistem protivvazdušne odbrane (PVO) kako bi se te rakete presrele i oborile.

"Sistemi protivvazdušne odbrane rade na obaranju prijetnji", navodi izraelska vojska na svom "X" nalogu.

Ovo je prvi napad Irana na Izrael još od aprila, piše "Skaj Njuz". Ovo je prvi "zvaničan" napad još od uspostavljenog prekida vatre u aprilu na šta su upozoravali pojedini iranski zvaničnici.

Navodno je ovaj napad Irana na Izrael odgovor na izraelski napad na Bejrut. Nema zvaničnih informacija o ovim navodima.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.

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Tagovi

Iran Izrael napad primirje

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Hvala što ste poslali vijest.

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