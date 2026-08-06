logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija "Trasa": Uhapšene tri osobe, zaplijenjeno 14 automatskih pušaka (FOTO)

Akcija "Trasa": Uhapšene tri osobe, zaplijenjeno 14 automatskih pušaka (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policija je tokom pretresa na tri lokacije pronašla i oduzela veću količinu naoružanja i municije, a osumnjičeni će biti predati Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Akcija Trasa hapšenje oružje Izvor: PU Banjaluka

Tri osobe uhapšene su u operativnoj akciji "Trasa" koju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banjaluka zbog sumnje da su počinile krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija.

Slobode su lišeni M.K. iz Laktaša, M.D. iz Stanara i I.B. iz Republike Slovenije, a akcija je realizovana pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Izvor: PU Banjaluka

Na osnovu naredbi osnovnih sudova u Banjaluci i Derventi, uz saglasnost dežurnog tužioca, izvršeni su pretresi na tri lokacije. Tokom akcije policija je pronašla i oduzela 14 automatskih pušaka sa pripadajućim okvirima, određenu količinu municije, kao i jedan pištolj.

Akcija je sprovedena na području Banjaluke i Prnjavora, dok je dio aktivnosti realizovan u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Derventa.

Izvor: PU Banjaluka

Po okončanju kriminalističke obrade i kompletiranju dokumentacije, uhapšeni će uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka oružje policija puška

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ