Akcija "Trasa": Uhapšene tri osobe, zaplijenjeno 14 automatskih pušaka (FOTO)

Policija je tokom pretresa na tri lokacije pronašla i oduzela veću količinu naoružanja i municije, a osumnjičeni će biti predati Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Izvor: PU Banjaluka

Tri osobe uhapšene su u operativnoj akciji "Trasa" koju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banjaluka zbog sumnje da su počinile krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija.

Slobode su lišeni M.K. iz Laktaša, M.D. iz Stanara i I.B. iz Republike Slovenije, a akcija je realizovana pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Izvor: PU Banjaluka

Na osnovu naredbi osnovnih sudova u Banjaluci i Derventi, uz saglasnost dežurnog tužioca, izvršeni su pretresi na tri lokacije. Tokom akcije policija je pronašla i oduzela 14 automatskih pušaka sa pripadajućim okvirima, određenu količinu municije, kao i jedan pištolj.

Akcija je sprovedena na području Banjaluke i Prnjavora, dok je dio aktivnosti realizovan u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Derventa.

Izvor: PU Banjaluka

Po okončanju kriminalističke obrade i kompletiranju dokumentacije, uhapšeni će uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)