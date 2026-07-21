Velika zapljena u Tuzli: Policija otkrila oružje, municiju i laboratoriju za narkotike

Muškarac iz Tuzle M.K. (53) uhapšen je zbog niza krivičnih djela, a u pretresima objekata koje koristi pronađeni su droga, oružje i municija.

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Pretresom kuće sa pratećim objektima, stana i poslovnog prostora korisnika M.K. na području Tuzle pronađena je droga, dva mobilna telefona, digitalna vaga za precizno mjerenje, karabin "crvena zastava", automatska puška bez pripadajućeg okvira za municiju, 41 metak različitog kalibra i oprema za koju se pretpostavlja da je riječ o improvizovanoj laboratoriji za proizvodnju narkotika.

Uhapšeni je osumnjičen za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga, neovlašteno držanje oružja ili eksplozivnih naprava i neovlašteno nabavljanje, posjedovanje, držanje, trgovinu ili posredovanje oružjem, bitnim dijelovima i municijom, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Pretres je izvršen juče na području grada Tuzla, uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva i po naredbi Opštinskog suda Tuzla.

(Srna)