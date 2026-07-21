logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velika zapljena u Tuzli: Policija otkrila oružje, municiju i laboratoriju za narkotike

Velika zapljena u Tuzli: Policija otkrila oružje, municiju i laboratoriju za narkotike

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Muškarac iz Tuzle M.K. (53) uhapšen je zbog niza krivičnih djela, a u pretresima objekata koje koristi pronađeni su droga, oružje i municija.

Uhapšen Tuzlak zbog droge i oružja Izvor: Profimedia

Pretresom kuće sa pratećim objektima, stana i poslovnog prostora korisnika M.K. na području Tuzle pronađena je droga, dva mobilna telefona, digitalna vaga za precizno mjerenje, karabin "crvena zastava", automatska puška bez pripadajućeg okvira za municiju, 41 metak različitog kalibra i oprema za koju se pretpostavlja da je riječ o improvizovanoj laboratoriji za proizvodnju narkotika.

Uhapšeni je osumnjičen za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga, neovlašteno držanje oružja ili eksplozivnih naprava i neovlašteno nabavljanje, posjedovanje, držanje, trgovinu ili posredovanje oružjem, bitnim dijelovima i municijom, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Pretres je izvršen juče na području grada Tuzla, uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva i po naredbi Opštinskog suda Tuzla. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzla droga oružje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ