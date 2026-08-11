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Zaštita granice sa Španijom: Maroko podiže barijeru visoku četiri metra kod Seute

Zaštita granice sa Španijom: Maroko podiže barijeru visoku četiri metra kod Seute

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Vlasti Maroka počele su da grade barijeru visoku četiri metra ispred španskog autonomnog grada Seute da bi spriječile ponavljanje masovnog upada u tu enklavu, objavio je list "Magreb tajms".

Maroko podiže barijeru visoku četiri metra kod Seute Izvor: Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Profimedia

List navodi da se ograda ili barijera gradi na obodu grada Fnidek, samo nekoliko kilometara od Seute, s ciljem sprečavanje približavanje ilegalnih migranata graničnom prelazu Bab Sebta koji vodi u Seutu.

Neimenovani izvori iz policije u regionu rekli su listu da je namjera da se spriječe sva potencijalna okupljanja u Fnideku i da se službenicima bezbjednosti da više vremena da reaguju prije nego što ilegalni migranti stignu do granice.

List ističe da su vlasti rasporedile hiljade službenika bezbjednosti, pomoćnih snaga i vojnih jedinica u Fnideku i na obodu Seute.

Posebne mjere bezbjednosti sprovode se u zoni Seuta nakon što su se društvenim mrežama pojavile anonimne prijave o pripremama za novi masovni pokušaj prelaska granice i ulaska u špansku enklavu. Upad migranata navodno je zakazan za 15. avgust.

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Tagovi

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