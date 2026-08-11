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Britanci pozvani da ne uključuju veš-mašine tokom pomračenja Sunca: Evo zašto

Britanci pozvani da ne uključuju veš-mašine tokom pomračenja Sunca: Evo zašto

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Oktopus Enerdži pozvala domaćinstva u Velikoj Britaniji da tokom pomračenja Sunca odlože korištenje električnih uređaja zbog pada proizvodnje solarne energije.

Pomračenje Sunca u Velikoj Britaniji: Građani pozvani da ne koriste električne uređaje Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Domaćinstva u Velikoj Britaniji pozvana su da tokom ovosedmičnog pomračenja Sunca odlože korištenje pojedinih električnih uređaja kako bi pomogla elektroenergetskoj mreži.

Kompanija Oktopus Enerdži apelovala je na građane da u srijedu između 18 i 20 časova ne uključuju uređaje poput veš-mašina, mašina za pranje sudova i konzola za video-igre. U tom periodu Mjesec će zakloniti više od 90 odsto Sunčeve svjetlosti, što će značajno smanjiti proizvodnju električne energije iz solarnih izvora.

Problem je u tome što će se pad proizvodnje dogoditi upravo u vrijeme kada potražnja za strujom raste, jer se ljudi vraćaju s posla i provode veče kod kuće.

Prema podacima britanskog operatera elektroenergetske mreže NESO, zbog pomračenja bi mogla izostati količina energije dovoljna za napajanje oko milion domaćinstava, odnosno do 1,3 gigavata.

Oktopus korisnicima koji ispunjavaju uslove nudi jedan sat besplatne električne energije 16. avgusta ukoliko prilagode vrijeme potrošnje tokom pomračenja. Učešće u programu je dobrovoljno.

Britanija se posljednjih godina sve više oslanja na obnovljive izvore. Solarni izvori činili su 14,4 odsto ukupne proizvedene električne energije u julu, što je nacionalni rekord, dok obnovljivi izvori zajedno trenutno čine oko 40 odsto energetske mješavine u zemlji.

Očekuje se da će u Velikoj Britaniji u srijedu i četvrtak temperature dostići između 34 i 36 stepeni, što bi dodatno moglo uticati na potrošnju električne energije.

Oktopus Enerdži, koja u Velikoj Britaniji ima oko osam miliona korisnika, povodom pomračenja organizuje i nagradnu igru, a jedna od nagrada je besplatna ugradnja solarnih panela.

(MONDO)

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Tagovi

pomračenje sunce Velika Britanija

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