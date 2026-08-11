Akcija "Amikus" u Banjaluci: Pronađeno 1,6 kilograma marihuane, hašiš, kokain i 18.000 KM

U akciji „Amikus“ banjalučka policija uhapsila je jednu osobu i pronašla marihuanu, hašiš, kokain, vagu i oko 18.000 KM.

Izvor: PU Banjaluka

Policija u Banjaluci u akciji „Amikus“ pronašla je i oduzela veću količinu materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, kao i novac u različitim valutama u ukupnom iznosu od oko 18.000 KM.

U okviru akcije, koju su realizovali pripadnici Policijske uprave Banjaluka s ciljem sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, uhapšen je S. J. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Istovremeno, policija je pronašla i lice S. A. iz Banjaluke, kod kojeg je utvrđeno da je počinilo prekršaj iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres stana i podrumskih prostorija koje koristi S. J.

Tokom pretresa pronađeno je i oduzeto oko 1,6 kilograma zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu, oko 255 grama smeđe smolaste materije koja asocira na hašiš, te oko 46 grama bijele praškaste materije koja asocira na kokain.

Policija je pronašla i digitalnu vagu za precizno mjerenje, novac u različitim valutama i apoenima u ukupnom iznosu od oko 18.000 KM, kao i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Kod S. A. pronađeno je i oduzeto oko 33 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu, nakon čega mu je uručen prekršajni nalog.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv S. J. biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.