Paprene kazne za šetanje u kupaćim kostimima van plaže: Evo koliko vas može koštati to zadovovoljstvo u Crnoj Gori

Turisti na crnogorskom primorju šetaju u kupaćim kostimima nesvjesni zabrane. Komunalna policija u Budvi uveliko piše kazne od 200 evra, a najveće probleme sa polugolim gostima imaju ugostitelji.

Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock/Youtube/printscreen/ Dron Movies Design

Šetališta na crnogorskom primorju tokom sezone liče na modnu reviju kupaćih kostima. Da je zabranjeno biti tako odjeven van plaže, dio turista uopšte nije znao.

"Nisam znala za to pravilo, tako da ga i ne poštujem. Upravo nosim bikini van plaže", rekla je jedna turistkinja.

Druga kaže da takođe nije znala za pravilo, ali da inače ne voli da nosi kupaći van plaže.

"Postoji to pravilo? Nismo znali za njega, ali svakako obučemo nešto preko kupaćeg. U Crnoj Gori je veoma teško informisati se o pravilima", navodi jedna od anketiranih turistkinja.

Da ne treba ići u kupaćem kostimu van plaže smatra još jedna sagovornica, iako, kako kaže, nije upoznata sa tim da je to pravno regulisano. Neki turisti su iznenađeni, ali prihvataju situaciju:

"Nisam imao pojma da je to zabranjeno, ali dobro je znati", rekao je jedan turista.

S druge strane, turista iz Australije navodi da su tamo pravila potpuno drugačija.

"U Australiji hodamo čak i bosi. Tamo možemo da uđemo u supermarket bez majice i bilo gdje", objasnio je on.

Rješenje je u boljem informisanju

Budvanski ugostitelj Krsto Niklanović smatra da je najveći problem to što turisti uopšte nisu upoznati sa pravilima. Rješenje vidi u boljem informisanju na graničnim prelazima, u turističkim organizacijama, hotelima i na drugim mestima.

"Izgleda da bi uz svakog turistu trebalo da budu po dva policajca da ih pohvataju sve gole po ulicama, ali to je jednostavno nemoguće. Ali, znate šta je najvažnija informacija – da turisti budu informisani šta mogu, a šta ne mogu", istakao je Niklanović.

On smatra da bi na kraju sezone trebalo analizirati cjelokupnu situaciju i postaviti odgovarajuća obilježja.

Kazne i do 200 evra

Dok se pravila ne približe turistima, komunalna policija nastavlja kontrole. Za sada su izrekli na desetine kazni od po 200 evra. Najviše problema s turistima u bikiniju, kažu nadležni, imaju ugostitelji u Starom gradu.

Mijo Đurašević iz Komunalne policije Budva kaže da se ovaj prekršaj često ponavlja.

"Taj prekršaj se često ponavlja, pogotovo u zoni Starog grada. Ugostitelji koji drže lokale tu često prijavljuju te prekršaje, jer imaju problem sa gostima koji ulaze u njihove objekte bez odjevnih predmeta i čak se svađaju sa ugostiteljima. Onda su oni prinuđeni da nas pozovu kako bismo reagovali i sankcionisali učinioce prekršaja", rekao je Đurašević.

Niklanović dodaje da je prošle godine imao prilično neprijatnu situaciju sa gošćom koju je upozorio zbog načina na koji je bila odjevena.

"Maltene, dama je došla skoro gola i upozorio sam je. Kaže ona meni: ‘Pa ja ću ovdje da jedem.’ Znam da jedete, ali nije sve u parama, ipak treba da se pridržavate nekih pravila. I onda se toliko naljutila da me je njen muž slikao, kako sam ja to nju upozorio, kako sam je u stvari uvredio", ispričao je Niklanović.

A da ne bi bilo ovakve ljutnje, važno je podsjetiti da na javnim mjestima ipak treba imati dozu osnovne kulture i poštovanja pravila.

(RTCG/MONDO)