Rasvijetljen napad na djevojku (18) u centru Beograda: Nožem je izbole maloljetnice od 13 i 15 godina?

Policija je rasvijetlila napad u centru Beograda u kojem je nožem ranjena A. M. (18). Zbog sumnje da je učestvovala u napadu privedena je djevojčica (15), dok će sa trinaestogodišnjakinjom razgovarati nadležni.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Incident se dogodio juče sat nakon ponoći u samom centru Beograda, kada je u Ulici braće Krsmanović mučki napadnuta i nožem izbodena A. M. (18).

Nju su napale dvije djevojke i nanijele joj ubodne rane, nakon čega su pobjegle sa lica mjesta, ostavljajući žrtvu u krvi.

Ubrzo je uslijedila opsežna akcija policije. Pripadnici policije Savski venac, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije (UKP-KOA), krenuli su u potragu i ubrzo operativnim radom rasvetlili ovaj nemili događaj.

Ono što je šokiralo i same operativce jeste starosna dob napadačica.

Zbog sumnje da je počinila krivično djelo Nasilničko ponašanje, uhapšena je 15-godišnja djevojčica. Ona je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u prisustvu roditelja saslušana u redovnom postupku.

Druga učesnica ovog krvavog obračuna ima svega 13 godina. Kako je riječ o djetetu koje prema zakonu nije krivično odgovorno, sa njom će tek biti obavljen razgovor u prisustvu roditelja, a slučaj je hitno predat Centru za socijalni rad.

Da je riječ o bezobzirnom činu govori i podatak da su djevojčice nakon napada pokušale da zatru tragove. Polomile su nož kojim je ubodena A. M. i odbacile ga na teritoriji Starog grada. Ipak, operativci policije su pronašli polomljeni nož i zaplenili ga kao krunski dokaz u istrazi.

(Telegraf/Mondo)