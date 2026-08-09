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Arheološka senzacija kod Sicilije: Pronađena rimska olupina sa stotinama amfora (FOTO/VIDEO) 1

Arheološka senzacija kod Sicilije: Pronađena rimska olupina sa stotinama amfora (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Olupina broda iz rimskog doba, zajedno sa stotinama amfora na morskom dnu, pronađena je u blizini obale Sicilije, saopštilo je italijansko Ministarstvo kulture.

Senzacija na dnu mora: Kod Sicilije pronađen rimski brod pun amfora Izvor: Carabinieri Cultural Heritage Protection Unit

Procjenjuje se da brod potiče iz perioda između drugog i prvog vijeka prije nove ere. Olupina je pronađena na oko pet kilometara od obale, kod mjesta Mazara del Valo, na dubini od 46 metara.

Pored stotina amfora, na morskom dnu nalaze se dva olovna sidra i konstrukcija od istog materijala.

Ministar kulture Alesandro Đuli izjavio je da je ovo jedno od najvažnijih podvodnih arheoloških otkrića posljednjih godina.

"Čestitam karabinjerima, njihovim specijalizovanim jedinicama i Pomorskoj nadzornoj službi Sicilijanske regije na stručnosti i posvećenosti koja je omogućila ovaj rezultat", rekao je Đuli.

On je dodao da ovakva otkrića svjedoče da je Mediteran u prošlosti bio civilizacijska raskrsnica i da će zato istraživanja biti nastavljena, prenio je "Juronjuz".

Do otkrića je došlo tokom zajedničke inspekcije koju su sprovele Jedinica karabinjera za zaštitu kulturnog nasljeđa u Palermu, Pomorska nadzorna uprava Sicilijanske regije i Podvodna jedinica karabinjera u Mesini, uz podršku patrolnog čamca karabinjera u Trapaniju, a nakon dojave građana.

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Tagovi

sicilija Italija arheologija istorija otkriće

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Komentari 1

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zole

Ima li šta u njima vrijedno sem zejtina

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Hvala što ste poslali vijest.

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