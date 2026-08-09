Ugrožen morski ekosistem u Jadranu: Visoke temperature vode poremetile opstanak brojnih vrsta

Velike vrućine utiču na Jadransko more, gdje visoke temperature dovode do pojave invazivnih vrsta koje ugrožavaju autohtone organizme.

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Visoke temperature koje su snažnije iz ljeta u ljeto, pogađaju i Jadransko more i čitav ekosistem u njemu. Na udaru su mnoge ribe, ali i autohtone organizme.

Temperatura mora ponegdje dostiže i 30 stepeni, a naučnici su već upozoravali na zagrijavanje mora i posljedice koje nosi. Naime, naučnici su naveli da dolazi do promjena u morskom ekosistemu i dolazak novih, invazivnih vrsta koje potiskuju domaće, autohtone organizme.

Ovog ljeta u Jadranskom moru uočene su vrste kojih ranijih godina nije bilo, ali i onih koje su se ponovo vratile poput ribe lava. Sve češći stanovnik mora su vrste poput vatrenjače i morskog oraha, koje su potencijalna pretnja za domaće ribe, školjkaše i druge organizme.

"Riječ je o nekim vrstama koje su možda agresivnije od domaćih vrsta, mogu da ih potisnu sa staništa, ili mogu da budu predatori koji ih aktivno napadaju u velikoj mjeri", rekla je stručni saradnik u Akvarijumu Pula, Ela Pahor, prenose hrvatski mediji.

Ne zagrijava se samo Jadran, posljednja istraživanja su pokazala da se Sredozemno more zagrijava brže nego inače, a naučnici navode da su glavni uzroci sve češći ekstremni vremenski uslovi.

"Posljednjih deset godina imamo veoma ubrzano zagrijavanje u sjevernom Jadranu, a prosječna godišnja temperatura je rasla više od 2,7 stepeni. To je rekord za cijeli Mediteran, za sva evropska mora", ukazao je šef laboratorije pri Institutu "Ruđer Bošković", Martin Pfankuhen.

Na more utiče i čovjek koji svojim postupcima ugrožava sistem. More je opterećeno otpadnim i padavinskim vodama, hemikalijama, ali i rekama koje su ponovo zagađene uticajem čovjeka.

"Veoma mnogo habitata je nestalo, pogotovo obalnih. Možemo da kažemo da imamo veoma velike promjene koje ne liče na Jadran kakav je bio prije 40 godina", dodao je Pfankuhen.

Posljedice već sada trpe morski organizmi, ali i ljudi koji uz more i od mora žive.

Zabrinjavajući podaci iz Jadrana

Toplotni talas je pogodio cijelu Evropu, a stručnjaci navode da je temperatura mora kod Dubrovnika ovih dana dostigla 26 stepeni. Ipak, kako su istakli, glavni problem je ispod površine.

Viši naučni saradnik Instituta za more i priobalje Univerziteta u Dubrovniku, Rade Garić, rekao je da se Jadran od 1985. godine zagrijao za čak 1,2 stepena, a tempo zagrijavanja posljednjih godina se značajno ubrzao. Dodatnu zabrinutost budi i činjenica da su naučnici u posljednjih 30 godina zabilježili više od 20 novih vrsta planktona, među kojima su dve potpuno nove vrste koje dosad nisu bile poznate nauci.

Garić je dodao da će nastavak zagrijavanja mora dugoročno mijenjati sistem biljnih i životinjskih zajednica u Jadranu, ali da će vremenom dolaziti do promjene i sastava tih populacija.

(EUpravo zato/Euronews)