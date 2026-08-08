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Bukti vatra na sjeveru Italije: Zbog požara na jezeru Garda pokrenuta hitna evakuacija stanovnika i turista

Bukti vatra na sjeveru Italije: Zbog požara na jezeru Garda pokrenuta hitna evakuacija stanovnika i turista

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Oko 200 stanovnika i turista evakuisano je zbog velikog šumskog požara kod jezera Garda na sjeveru Italije, u podnožju Alpa, javili su italijanski mediji.

Zbog požara na jezeru Garda pokrenuta hitna evakuacija Izvor: X/vigilidelfuoco

Gašenje otežava vjetar koji dostiže brzinu 40 kilometara na čas.

Požar je izbio sinoć u planinama Tinjale, na zapadnoj obali jezera Garda, a u akciju gašenja vatre jutros su učestvovala dva aviona.

Na licu mjesta su vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i karabinjeri koji obezbjeđuju područje.

Ovo područje pogođeno je velikom sušom posljednjih sedmica.

Uzrok požara nije poznat.

Jezero Garda, najveće jezero u Italiji i jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u zemlji, svake godine privlači veliki broj posjetilaca zbog svojih prirodnih ljepota, planinskog okruženja i brojnih ljetnjih odmarališta.

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Tagovi

Italija požar

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