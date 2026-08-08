Bukti vatra na sjeveru Italije: Zbog požara na jezeru Garda pokrenuta hitna evakuacija stanovnika i turista

Oko 200 stanovnika i turista evakuisano je zbog velikog šumskog požara kod jezera Garda na sjeveru Italije, u podnožju Alpa, javili su italijanski mediji.

Izvor: X/vigilidelfuoco

Gašenje otežava vjetar koji dostiže brzinu 40 kilometara na čas.

Požar je izbio sinoć u planinama Tinjale, na zapadnoj obali jezera Garda, a u akciju gašenja vatre jutros su učestvovala dva aviona.

Na licu mjesta su vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i karabinjeri koji obezbjeđuju područje.

Ovo područje pogođeno je velikom sušom posljednjih sedmica.

Uzrok požara nije poznat.

Un vasto incendio è divampato nella notte sui boschi in altura della frazione di Olzano, nel territorio di Tignale, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Le fiamme, alimentate dal vento, sono ancora attive e interessano un’area montana.

Per precauzione sono state evacuate…pic.twitter.com/JAfXle20MO — RTL 102.5 (@rtl1025)August 8, 2026

Jezero Garda, najveće jezero u Italiji i jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u zemlji, svake godine privlači veliki broj posjetilaca zbog svojih prirodnih ljepota, planinskog okruženja i brojnih ljetnjih odmarališta.