Vjetar ponovo razbuktao vatru pa je vatrogasci savladali: Požar iznad sela Luka kod Trebinja stavljen pod kontrolu

Vatrogasci dežuraju tokom noći

Izvor: Sanja Babić/Srna

Požar na brdu iznad sela Luka kod Trebinja stavljen je pod kontrolu, nakon što se ponovo danas poslije podne rasplamsao zbog vjetra, izjavio je večeras Srni zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk.

"Vatra je ponovo izbila u tom nepristupačnom terenu, ali su vatrogasci sa naprtnjačama uspjeli da lokalizuju požar", istakao je Ćuk i dodao da će vatrogasci i tokom ove noći nastaviti dežurstvo na tom području.

On je rekao da se ne očekuje nikakva dalja eskalacija, ako ne bude jakog vjetra.

"Sada nigdje nema aktivnog plamena na cijeloj liniji od sela Kuk, Poljice, Marići do asfaltne baze `Hercegovinaputeva`, gdje su se vatrogasci juče nadljudskim naporima borili da je odbrane od vatre", rekao je Ćuk.

Trebinjski vatrogasci već osam dana se bore sa požarima koji su zahvatili više trebinjskih sela, a u gašenju im je pomagao i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.