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Popularniji od nobelovke i tvorca Rubikove kocke: Zvijezda internet mima favorit u anketama za predsjednika Mađarske

Popularniji od nobelovke i tvorca Rubikove kocke: Zvijezda internet mima favorit u anketama za predsjednika Mađarske

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Prema rezultatima nedavne ankete javnog mnjenja, najveću podršku za funkciju narednog predsjednika Mađarske ima čovjek poznat iz viralnog internet mima "Hajd pejn Harold" (Harold koji sakriva bol), prenio je "Gardijan" pozivajući se na onlajn ankete.

Zvijezda internet mima favorit u anketama za predsjednika Mađarske Izvor: Beata Zawrzel / Zuma Press / Profimedia

Riječ je o Andrašu Aratu, penzionisanom mađarskom inženjeru elektrotehnike koji je svjetsku popularnost stekao zbog internet mima.

Slika Harolda uglavnom se koristi uz propratni humoristični komentar za neprijatne situacije u kojima se očekuje da se zadrži osmijeh i ljubaznost.

Među najpopularnijim kandidatima našli su se i dobitnik Nobelove nagrade za hemiju Katalin Kariko, kao i Erne Rubik, tvorac Rubikove kocke.

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Mađarska

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