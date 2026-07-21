"Pokušavaju da nas eliminišu, ovo je neprihvatljivo": Racija u Fidesu, upali u sjedište Orbanove stranke

Mađarska opoziciona stranka Fides saopštila je da su tužioci izvršili raciju na njenim serverima i zaplijenili komunikacioni sistem i baze podataka.

Izvor: lev radin/Shutterstock

Mađarska opoziciona stranka Fides, koju predvodi bivši premijer Viktor Orban, saopštila je da su tužioci izvršili raciju na njenim serverima kako bi pregledali "cjelokupni komunikacioni sistem i baze podataka" stranke.

U objavi na Fejsbuku, stranka je saopštila da je intervencija bila bez presedana u postkomunističkoj istoriji Mađarske, jer je za raciju okrivila "tiraniju" nove vlade, koju predvodi Peter Mađar.

"Plan Tisine stranke da eliminiše Fides, a sa njim i otpor tiraniji političkim sredstvima, propao je. Stoga, Tisina stranka sada pokušava da legalno onesposobi Fides", navodi se u saopštenju.

Kinga Gal, potpredsjednica Fidesa, oglasila se na društvenoj mreži Iks (X).

"Ono što se danas dešava u Mađarskoj je bez presedana. Tužioci su bez prethodne najave stigli u objekat u kojem se nalaze Fidesovi serveri kako bi zaplijenili cijeli komunikacioni sistem i baze podataka stranke. Ništa slično se nije dogodilo od demokratske tranzicije 1990. godine. Nakon što nije uspjela da slomi otpor Fidesa proizvoljnoj vladavini Tisine vlade političkim sredstvima, Tisina vlada sada koristi pravna sredstva da osakati najjaču opozicionu stranku. U demokratskoj državi vođenoj vladavinom prava, ovo je neprihvatljivo", napisala je.

What is happening in Hungary today is unprecedented.



Prosecutors arrived without prior notice at the facility hosting Fidesz’s servers to seize the party’s entire communications system and databases. Nothing like this has happened since the democratic transition in 1990.



After… — Kinga Gál (@_KingaGal)July 21, 2026

U saopštenju na svojoj Fejsbuk stranici, premijer Mađar je odgovorio rekavši da "čekamo informacije o tome koji slučaj istražuju i šta je zaplijenjeno", prenosi "Gardijan".

(Mondo.rs)