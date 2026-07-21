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"Pokušavaju da nas eliminišu, ovo je neprihvatljivo": Racija u Fidesu, upali u sjedište Orbanove stranke

"Pokušavaju da nas eliminišu, ovo je neprihvatljivo": Racija u Fidesu, upali u sjedište Orbanove stranke

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Mađarska opoziciona stranka Fides saopštila je da su tužioci izvršili raciju na njenim serverima i zaplijenili komunikacioni sistem i baze podataka.

Racija u Fidesu, upali u sjedište Orbanove stranke Izvor: lev radin/Shutterstock

Mađarska opoziciona stranka Fides, koju predvodi bivši premijer Viktor Orban, saopštila je da su tužioci izvršili raciju na njenim serverima kako bi pregledali "cjelokupni komunikacioni sistem i baze podataka" stranke.

U objavi na Fejsbuku, stranka je saopštila da je intervencija bila bez presedana u postkomunističkoj istoriji Mađarske, jer je za raciju okrivila "tiraniju" nove vlade, koju predvodi Peter Mađar.

"Plan Tisine stranke da eliminiše Fides, a sa njim i otpor tiraniji političkim sredstvima, propao je. Stoga, Tisina stranka sada pokušava da legalno onesposobi Fides", navodi se u saopštenju.

Kinga Gal, potpredsjednica Fidesa, oglasila se na društvenoj mreži Iks (X).

"Ono što se danas dešava u Mađarskoj je bez presedana. Tužioci su bez prethodne najave stigli u objekat u kojem se nalaze Fidesovi serveri kako bi zaplijenili cijeli komunikacioni sistem i baze podataka stranke. Ništa slično se nije dogodilo od demokratske tranzicije 1990. godine. Nakon što nije uspjela da slomi otpor Fidesa proizvoljnoj vladavini Tisine vlade političkim sredstvima, Tisina vlada sada koristi pravna sredstva da osakati najjaču opozicionu stranku. U demokratskoj državi vođenoj vladavinom prava, ovo je neprihvatljivo", napisala je.

U saopštenju na svojoj Fejsbuk stranici, premijer Mađar je odgovorio rekavši da "čekamo informacije o tome koji slučaj istražuju i šta je zaplijenjeno", prenosi "Gardijan".

(Mondo.rs)

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Viktor Orban Mađarska

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