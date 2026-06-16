Gasi se "Orbanova garda"? Mađar planira rasformirati agenciju TEK, čija kancelarija postoji u Banjaluci

Nova mađarska vlada mogla bi ugasiti ili reorganizovati Centar za borbu protiv terorizma (TEK), jednu od najkontroverznijih bezbjednosnih agencija u zemlji. Ova najava dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je TEK otvorio kancelariju u Banjaluci

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Nova mađarska vlada na čelu s Peterom Mađarom najvjerovatnije će potpuno rasformirati kontroverzni Centar za borbu protiv terorizma (TEK), koji je nedavno otvorio kancelariju i u Banjaluci.

Prema nacrtima zakona na koje se pozivaju mađarski mediji, TEK bi u sadašnjem obliku trebalo da bude rasformiran i pripojen Nacionalnom istražnom birou. Time bi ova agencija ostala bez jednog od svojih ključnih zadataka – otkrivanja terorizma, što je do sada bila njena isključiva nadležnost, prenosi Klix.

Druga dva glavna zadatka TEK-a su lična zaštita štićenih osoba i provođenje hapšenja. Prema pisanju Telexa, u segmentu hapšenja došlo bi do objedinjavanja jedinica koje obavljaju slične poslove, dok u dijelu koji se odnosi na ličnu zaštitu i dalje postoje brojna otvorena pitanja.

Izvori navode da bi, čak i ako TEK opstane kao organizacija, mogao dobiti novo ime jer se smatra da je postojeći naziv "politički opterećen".

Iz mađarskog Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je cilj vlade da kompletan državni sistem, uključujući agencije za provođenje zakona, funkcioniše na pravedan, transparentan, efikasan i odgovoran način.

"Cilj vlade u svim slučajevima je osigurati da cijeli državni organizacijski sistem, uključujući i rad agencija za provođenje zakona, funkcioniše u pravednom, transparentnom, efikasnom i odgovornom sistemu koji upravlja javnim sredstvima. To takođe znači da, uz održavanje specijalizovane ekspertize, uvijek ispitujemo područja u kojima postoji potencijalno preklapanje nadležnosti. Ako bude pripremljen prijedlog i donesena odluka, vlada će o tome informisati javnost na uobičajen način", naveli su iz mađarskog MUP-a.

Nakon što je Orbanova stranka Fides pobijedila na izborima 2010. godine, jedna od prvih odluka parlamenta bilo je osnivanje TEK-a, čije je vođenje Viktor Orban povjerio svom bivšem ličnom tjelohranitelju Janošu Hajduu.

Posljednjih godina TEK, koji kritičari često nazivaju Orbanovom "privatnom vojskom", raspolagao je značajnim budžetom i pružao stalnu ličnu zaštitu predsjedniku Republike, ministru spoljnih poslova i glavnom državnom tužiocu.

Peter Mađar ranije je izjavio da neće tražiti od TEK-a, koji je šesnaest godina bio zadužen za zaštitu Viktora Orbana, da mu pruža lično obezbjeđenje. Umjesto toga, od 9. maja štiti ga takozvana Hitna policija, što je jedna od prvih mjera koje je najavio nakon preuzimanja funkcije.