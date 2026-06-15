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Ograničena premijerska funkcija u Mađarskoj

Ograničena premijerska funkcija u Mađarskoj

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Mađarski parlament usvojio je ustavni amandman koji omogućava premijerima da budu na funkciji najviše osam godina.

mađarski parlament Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

U amandmanu se navodi da oni koji su prethodno bili na funkciji premijera najmanje osam godina "ne mogu biti ponovo izabrani za predsjednika Vlade".

Ovo se odnosi na mandate premijera nakon 2. maja 1990. godine.

Ustavni amandman, takođe, otvara put raspuštanju Kancelarije za zaštitu suvereniteta, koju je osnovala Vlada Viktora Orbana.

Osim toga, amandmanom se državi vraćaju osnivačka prava takozvanih fondacija za upravljanje imovinom od javnog interesa.

Stranka Tisa novog premijera Petera Mađara osvojila je dvotrećinsku većinu u parlamentu na nedavnim izborma, što jo omogućava da povuče ili promijeni zakone koje je usvojio Fides čiji je lider Viktor Orban.

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Tagovi

Mađarska parlament Premijer

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