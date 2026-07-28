Jaćimović osuđen na 28 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva kod Šamca

Okružni sud u Doboju prvostepeno je osudio Ranka Jaćimovića na 28 godina zatvora zbog teškog ubistva supružnika Gorana i Nedeljke Ilić, te pokušaja ubistva Milutina Trifunovića.

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U presudi je navedeno da je Jaćimović 7. avgusta prošle godine u večernjim časovima i u stanju bitno smanjene uračunljivosti vozilom došao u Donju Slatinu kod Šamca, parkirao u blizini kapije kuće Milutina Trifunovića koji je bio u dvorištu sa sestrom Nedeljkom Ilić i njenim suprugom Goranom.

Nakon što je Nedeljka odbila poziv Jaćimovića da se susretnu, on je iz pištolja prvo pucao u Gorana kojeg je pogodio u srce, a potom i u Nedeljku i Milutina koje je pogodio u stomak.

On je zatim prišao Goranu, a potom i Nedeljki, koji su ležali na zeljmi i ispalio im po hitac u glavu, a potom je sjeo u svoje vozilo i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Milutin Trifunović je tom prilikom teško povrijeđen.

Okružni sud je prvostepenu, osuđujuću i nepravosnažnu presudu Jaćimoviću, zbog toga što je s umišljajem lišio života dva lica i treće lice pokušao lišiti života, donio danas, te mu produžio pritvor do pravosnažnosti presude.